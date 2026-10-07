更年期综合症能吃逍遥丸吗女性

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核心提示：更年期综合症是否能吃逍遥丸，需要根据个人的具体情况来判断。逍遥丸是一种中药，主要用于治疗肝气不舒引起的胸闷、腹胀、情绪不稳等症状。对于更年期综合症，逍遥丸可能对部分女性有一定的缓解作用，因为它能够调节情绪和改善睡眠质量，但其是否适合每一位更

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