问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

月经又来了怎么调理好呢女性

举报/反馈
2026-10-07 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：月经又来了，这可能是月经失调的表现。月经失调是指月经周期、经期或经量发生异常变化，常见的原因包括压力过大、体重波动、荷尔蒙失衡、疾病影响等。要调理月经，首先需要明确导致月经失调的具体原因，然后采取相应的措施进行调整。 调理月经需要综合考虑

月经又来了，这可能是月经失调的表现。月经失调是指月经周期、经期或经量发生异常变化，常见的原因包括压力过大、体重波动、荷尔蒙失衡、疾病影响等。要调理月经，首先需要明确导致月经失调的具体原因，然后采取相应的措施进行调整。

月经又来了怎么调理好呢女性

调理月经需要综合考虑生活方式、饮食习惯、心理状态等多方面因素。通过调整饮食结构，增加富含铁质和维生素的食物摄入，如绿叶蔬菜、豆类、瘦肉等，有助于改善身体状况，从而调整月经。保持适度的运动，如散步、瑜伽等，有助于缓解压力，改善睡眠质量，从而有助于调整月经。避免过度劳累，保持良好的心态，避免精神压力过大，也有助于调整月经。如果上述方法不能有效调整月经，可能需要通过药物治疗来调整荷尔蒙水平，如使用口服避孕药等。

月经又来了怎么调理好呢女性

月经失调的调理过程中，需要注意避免一些常见的误区。不要盲目依赖药物，因为药物治疗可能带来副作用，如体重变化、情绪波动等。不要忽视心理因素的影响，因为长期的精神压力可能会导致月经失调。最后，不要忽视身体其他方面的健康，因为身体其他方面的健康状况也会影响月经的正常调节。

月经又来了怎么调理好呢女性

【管理小贴士：】

1. 保持规律的生活作息，避免过度劳累。

2. 保持良好的心态，避免精神压力过大。

3. 定期监测月经周期、经期和经量的变化。

4. 出现异常情况及时就医，避免延误治疗。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 月经失调 荷尔蒙失衡 月经周期
那些让月经失调的罪魁祸手月经失调的经典食疗宝典月经失调是肾阳不足惹的祸月经失调？当心是甲减信号五元凶致月经失调甚至闭经月经失调的七大罪魁祸首治疗女性月经失调的美食压力寒凉是女性月经失调的元凶
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 经小平主任医师首都医科大学附属北京朝阳医院

    擅长领域：计划生育疑难杂症

  • 张立冬主任医师广州医科大学附属第三医院

    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

  • 张霞副主任医师南京医科大学附属第二医院

    擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈