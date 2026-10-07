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盆腔炎长久不治疗会引起哪些问题女性

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2026-10-07 08:00:0039健康网
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核心提示：盆腔炎长久不治疗会引发女性一系列严重的健康问题。 盆腔炎如果不及时治疗，可能会导致慢性盆腔疼痛、不孕不育、宫外孕等严重后果。盆腔炎是由细菌感染引起的盆腔内器官炎症，包括子宫、输卵管和卵巢等。如果炎症长期存在，可能会引起盆腔组织的纤维化，导

盆腔炎长久不治疗会引发女性一系列严重的健康问题。

盆腔炎长久不治疗会引起哪些问题女性

盆腔炎如果不及时治疗，可能会导致慢性盆腔疼痛、不孕不育、宫外孕等严重后果。盆腔炎是由细菌感染引起的盆腔内器官炎症，包括子宫、输卵管和卵巢等。如果炎症长期存在，可能会引起盆腔组织的纤维化，导致盆腔器官之间的粘连，进而影响女性的生殖健康。长期的盆腔炎还可能引发输卵管的炎症和堵塞，导致输卵管功能受损，增加宫外孕的风险，甚至导致不孕不育。盆腔炎还可能影响到子宫内膜，造成子宫内膜异位症，进一步增加不孕不育的风险。

盆腔炎长久不治疗会引起哪些问题女性

盆腔炎的长期存在不仅会对女性的生殖健康造成影响，还可能引发全身性的健康问题。长期的盆腔炎可能会导致身体免疫力下降，增加其他感染的风险。同时，长期的盆腔炎还可能引发全身性的炎症反应，影响到身体的其他器官和系统，如心血管系统、神经系统等，进而影响到女性的整体健康状况。

盆腔炎长久不治疗会引起哪些问题女性

【预防小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗盆腔炎

2. 保持良好的个人卫生习惯，避免不洁性行为。

3. 出现盆腔炎症状时，如腹痛、异常阴道分泌物等，应及时就医。

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    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

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