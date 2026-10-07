妇女保健科是干嘛的

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核心提示：妇女保健科是专门负责女性健康检查和预防保健的科室。它的重要性在于通过定期检查和预防措施，帮助女性早期发现并处理健康问题，从而提高生活质量。我们之所以需要它，是因为它能够针对女性特有的生理结构和健康需求，提供专业的指导和治疗，有效降低疾病风险

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