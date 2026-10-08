更年期月经紊乱会怀小孩吗女

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核心提示：更年期月经紊乱意味着女性身体正在经历从生育期向非生育期的过渡，此时怀孕的可能性较低。更年期是女性生命周期中的一个自然阶段，通常发生在45岁至55岁之间，这一时期卵巢功能逐渐衰退，月经周期变得不规律，直至最终停止。月经紊乱是更年期的典型症状之

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