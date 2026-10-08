上环能引起宫颈病变吗女性

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核心提示：上环是一种常见的避孕方式，但有些人担心它会引起宫颈病变。 上环作为一种避孕手段，对于许多女性来说是一种安全有效的选择。它通过放置在子宫内的装置来阻止精子与卵子结合，从而达到避孕的效果。关于上环是否会引起宫颈病变的问题，需要我们从科学的角度

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