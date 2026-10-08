月经越来越少是什么预兆女性

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核心提示：月经量逐渐减少可能是多种因素导致的，包括生理变化、生活方式、精神压力或某些健康问题。这种情况在女性中较为常见，可能预示着不同的健康状况。 月经量减少可能是由于激素水平的变化。例如，卵巢功能衰退、甲状腺功能异常或卵巢囊肿等都可能导致月经量减

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