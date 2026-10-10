核心提示：胰腺炎是怎么引起的？出现这些症状要警惕，消化系统求救信号别忽视

我们常常把胃和胰腺的位置搞混，总觉得上腹部疼痛就是胃病。实际上，胰腺深藏在胃的后方，是一个至关重要却又低调的消化器官。它分泌的胰液含有多种消化酶，用来分解我们吃进去的蛋白质和脂肪；同时它还负责调节血糖。当这个“化工厂”因为某种原因提前把消化酶激活，开始“消化”自身的组织时，就会引发炎症，这就是胰腺炎。

在临床上，最常见的诱因是胆道疾病。胆囊里的结石掉出来，卡在胰管和胆管共同的出口处，导致胆汁倒流进胰管，激活了消化酶，就像水管堵住后污水倒灌一样。其次是长期饮酒，酒精会直接损伤胰腺细胞，还会让胰液变得黏稠，容易形成栓子堵住胰管。此外，高血脂（尤其是甘油三酯严重超标）、某些药物、腹部外伤或手术创伤，甚至严重的病毒感染，都可能诱发胰腺炎。

更重要的是，胰腺炎发作时的信号往往比较剧烈，很容易和胃痛混淆。如果你突然出现持续性的中上腹剧痛，疼痛感可能向背部、左肩放射，而且弯腰抱膝时疼痛稍有缓解，平躺时反而加重，这就要高度警惕了。这种痛不是一阵一阵的，而是像刀割一样持续不停。多数患者还会伴随恶心呕吐，吐完之后腹痛并没有明显减轻，这一点和急性胃肠炎不同。另外，发烧、腹胀、停止排气排便也是常见表现。

特别需要提醒的是，有一种重症胰腺炎叫“暴发性胰腺炎”，可能在发病短短几个小时内就导致多器官功能衰竭。如果腹痛同时出现呼吸困难、心慌气短、四肢湿冷、尿量明显减少，这可不是普通的“肚子疼”，而是消化系统发出的求救信号，说明病情已经非常危重。

请务必记住，持续且剧烈腹痛是急症，绝不能靠吃止痛片硬扛，也不要喝水和进食来“缓解”，那样反而会加重炎症反应。此时唯一正确的做法是立即前往医院的急诊科，通过抽血查淀粉酶、脂肪酶和腹部CT来明确诊断。早期禁食、补液和针对病因的治疗是控制病情的关键，拖延一天，胰腺损伤就加重十分。

本文仅用于健康科普，不能替代专业医疗诊断。如有上述急性症状，请务必即刻就医。