核心提示：宝宝病理性黄疸危害须警惕，家长别错过这些关键信号

新生儿黄疸是常见现象，大多属于生理性，会自行消退。但有一种情况需要家长格外关注，那便是病理性黄疸。它与生理性黄疸有本质区别，若未及时识别和处理，可能对宝宝造成不可逆的伤害。因此，了解其危害与关键信号，是每位家长守护宝宝健康的重要一课。

病理性黄疸的核心危害在于体内过高的胆红素可能突破血脑屏障。这种未被结合的胆红素具有神经毒性，一旦沉积在脑细胞中，便可能引发胆红素脑病。早期可能表现为嗜睡、反应低下、吸吮无力等，看似像是宝宝“累了”或“没精神”。但如果未能及时干预，病情进展，可能出现尖叫、抽搐甚至角弓反张等严重症状。更令人担忧的是，即使经过抢救，部分宝宝也可能遗留听力损伤、智力发育落后、运动障碍或牙釉质发育不良等后遗症，这就是所谓的核黄疸。这种损伤往往是永久性的，对家庭和宝宝未来的生活质量影响深远。

那么，家长应警惕哪些关键信号呢？第一，要留意黄疸出现的时间。生理性黄疸通常在生后2~3天出现，而病理性黄疸往往更早，比如在出生后24小时内就出现黄疸，或黄疸在短时间内迅速加深，皮肤颜色由浅黄很快进展为橘黄甚至金黄色。这常常提示可能存在溶血、感染或肝胆发育异常等问题。

第二，要观察黄疸的程度与持续时间。如果宝宝的手心、脚心都出现明显的黄染，说明血清胆红素水平较高，已属于重度黄疸。同时，足月儿黄疸持续时间超过两周，早产儿超过四周，且没有消退趋势，或消退后又复现并加重，都属于异常信号，提示可能为母乳性黄疸外的其他病理因素，如胆汁淤积或肝脏疾病。

第三，要关注大便颜色的变化。正常新生儿的大便应为金黄色或墨绿色。如果宝宝的大便呈陶土色、灰白色或白陶土样，且小便颜色深黄，这常常是胆道阻塞的典型表现。这类黄疸称为阻塞性黄疸，需要外科手段干预，越早发现治疗效果越好，拖延可能造成胆汁性肝硬化。

除上述体征外，家长还应观察宝宝的整体状态。若宝宝出现精神萎靡、喂养困难、哭声尖直或四肢僵硬，即便是轻微的表现，也需高度警惕。这些症状可能是胆红素对神经系统产生影响的早期迹象，切勿简单归结为“孩子不乖”或“没吃饱”。

需要强调的是，本文旨在普及辨别知识，不能替代专业医疗诊断。病理性黄疸的风险，在于损伤具有隐匿性和不可逆性。一旦怀疑或观察到上述任一信号，家长不应抱有侥幸心理，也切忌自行晒太阳或喂葡萄糖水处理，这些方法不仅无效，反而可能延误病情。最正确的做法是立即带宝宝到正规医院儿科就诊，通过经皮测胆红素或血清胆红素检测来明确诊断，并遵照医嘱进行光疗换血等规范治疗。面对黄疸