卵泡刺激素高是要绝经了吗女性怎么治疗好

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核心提示：卵泡刺激素（FSH）水平升高并不一定意味着女性即将进入绝经期，但需要引起重视并采取相应的治疗措施。 卵泡刺激素是由脑下垂体分泌的一种激素，主要作用是促进卵泡的生长和成熟。当女性体内FSH水平升高时，这可能意味着卵巢功能下降，卵泡对FSH的

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