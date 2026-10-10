核心提示：手足口病来势汹汹，这份防治手册请家长一定收藏备用

每年春夏之交，不少幼儿园和小学都会出现因发热、皮疹而请假的孩子。一说到手足口病，家长往往心头一紧：这病到底严不严重？怎么防才管用？其实，只要了解清楚它的来龙去脉，大部分情况都可以在家从容应对，但关键是要知道哪些信号不能等。

手足口病是由多种肠道病毒引起的常见传染病，主要盯上五岁以下的婴幼儿，但年龄稍大的孩子甚至成人也可能被传染。病毒通过飞沫、接触被污染的物品以及粪口途径传播，传染性很强。典型表现是发热，同时口腔黏膜出现疱疹或溃疡，手心、脚心出现红色斑丘疹或小水疱，臀部也常可见皮疹。不过也有孩子只发烧不出疹，或者只出疹不发烧，这些都属于常见状态。皮疹一般不痛不痒，但口腔疱疹破溃后会很疼，导致孩子流口水、拒食、哭闹。

面对这类疾病，家庭护理的重点在于缓解不适和预防脱水。发热时不必过度恐慌，按常规物理降温，让孩子多休息。口腔疼痛时，可以准备温凉、稀软的流质食物，避免酸甜、过热、粗糙的刺激性食物。要鼓励孩子少量多次喝温水，观察小便量和精神状态，这是判断是否缺水的重要指标。同时注意勤剪指甲，避免抓破皮肤引起感染。日常隔离也很重要，发病后不应再去幼儿园或人多的地方，餐具、玩具、毛巾等要分开煮沸消毒或阳光暴晒。

虽然绝大多数手足口病是自限性的，一周左右能自行恢复，但家长们最需要警惕的是重症风险。如果孩子持续高热超过三天，退烧后精神依然很差、嗜睡、易惊、烦躁不安，或者出现四肢抖动、频繁呕吐、呼吸急促、面色发灰、出冷汗等情况，这绝不是在家里“再观察观察”的时候，必须立即带孩子去医院急诊。另外，三岁以下婴幼儿病情变化更快，一旦发现异常，更不能拖延。

预防方面，没有捷径，最管用的就是卫生习惯。饭前便后勤洗手，使用流动水和肥皂搓洗至少二十秒，家长外出回家后也要先洗手再抱孩子。日常保持居室通风，孩子的奶瓶、餐具、衣物勤清洗消毒。在手足口病高发期，尽量少带孩子去空气不流通、人员密集的公共游乐场所。目前已有针对部分病毒的疫苗可接种，但并非覆盖全部类型，具体是否适合接种可以咨询接种医生。

最后想说，手足口病几乎每年都会来“报到”，家长不必为此过分焦虑。只要平时做好手卫生，患病时细心护理，同时盯紧重症警示信号，遇到拿不准的情况及时就医，就能帮孩子平稳度过这个特殊时期。