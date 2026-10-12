女性节育环可以终身不取吗会怀孕吗

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核心提示：女性节育环是一种避孕工具，它在正确使用的情况下可以提供长期的避孕效果，但是否可以终身不取以及是否会怀孕取决于多种因素。 女性节育环，通常指的是宫内节育器（IUD），它通过物理方式阻止精子与卵子结合，从而达到避孕的效果。宫内节育器根据其工作

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