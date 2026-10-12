经期经常推迟正常吗女生怎么办呀

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核心提示：经常推迟经期在一定程度上是正常的，但如果频繁出现，可能需要关注和调整生活方式。推迟的原因多种多样，包括压力、饮食习惯、体重变化、运动量等，这些因素都可能影响到女性的月经周期。 经期推迟可能是由于体内激素水平的变化引起的。月经周期的调节主要

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