问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 风向动态 > 正文

女子减肥转呼啦圈脾脏碎成豆腐渣？减肥方式不当，风险远超你想象

举报/反馈
2026-10-12 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：女子减肥转呼啦圈脾脏碎成豆腐渣？减肥方式不当，风险远超你想象

很多人以为转呼啦圈只是温和的腰部运动，顶多磨出几块淤青，却没想到它也可能带来内脏损伤。近期有报道称，一位女性为了减肥每天长时间转呼啦圈，结果脾脏破裂，手术时发现脾脏已经碎成“豆腐渣”。这听起来像极端个案，但背后的问题值得每个人重视：不当的减肥方式，真的会让身体付出难以承受的代价。

脾脏是腹腔里比较脆弱的实质性器官，位置靠近左上腹，表面只有一层薄薄的被膜包裹。呼啦圈撞击的是腰腹外侧，如果力度集中、频率过高，或者恰好赶上饭后、憋气等腹压变化，就可能导致脾脏被撞伤、包膜下出血，甚至延迟性破裂。这种损伤不一定立刻出现剧烈疼痛，可能只是隐痛或胀痛，等出血量增大才会突发腹痛、头晕、冷汗甚至休克。尤其女性脾脏体积相对较小、肋弓保护有限，过度转圈时风险会进一步增加。

减肥本身没有错，错的是“越狠越有效”的误区。除了呼啦圈，快速暴走、跳绳、高强度跳操等如果突然加量，也可能带来关节磨损、横纹肌溶解或心脏负荷过重。身体不是越痛越能瘦，而是需要循序渐进的适应。脂肪的减少依靠热量缺口和持续运动，不存在局部动作能精准“消掉”哪块脂肪。转呼啦圈可以作为辅助活动，但不要把它当成必须完成的每日惩罚。

如果已经决定用呼啦圈锻炼，要注意几个细节：控制时长和频率，每次不超过15～20分钟，每周3～5次即可，不要连续转动几小时；选择重量适中的呼啦圈，过重的圈体冲击力更大，初学者尤其要避免；避开饭前饭后半小时，也不要在憋尿或饱腹状态下进行；转动时收紧腹部、保持重心平稳，别用力扭腰去“甩”圈，靠整体身体节律带动更安全。

一旦在运动中或运动后出现左上腹疼痛、持续腹胀、头晕乏力，或者轻微碰撞后腹痛不缓解，请立即停止运动并尽快就医，不要自行观察或热敷按摩。脾脏破裂可能表现为迟发性出血，早期检查很难发现，需要医生结合超声或CT判断。任何锻炼都不值得用健康交换，瘦下来的前提是还得活得舒服。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 女子减肥转呼啦圈脾脏碎成豆腐渣？减肥方式不当 风险远超你想象
女子减肥转呼啦圈脾脏碎成豆腐渣？减肥方式不当，风险远超你想象饭后转呼啦圈，28岁女子脾脏碎成“血豆腐”，医生提醒近期已接诊3例多名女子转呼啦圈致脾脏破裂，饭后剧烈运动隐患大需警惕转呼啦圈多久能减肥转呼啦圈多长时间能达到减肥效果转呼啦圈能减肥吗？转呼啦圈可以减肥吗呼啦圈一天转多久能减肥
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 王玉霞上海天佑医院

    擅长领域：脑梗塞、脑中风、脑血管、癫痫、帕金森、震颤麻痹、脑血栓、脑中风后遗症、头痛、眩晕、老年病等神经内科常见病和疑难杂症的诊治。

  • 潘涛主治医师上海市第十人民医院

    擅长领域：头、颈、肩、臂、腰腿、膝、关节、神经痛的治疗。特别是一些疑难杂症如头晕、偏头痛、三叉神经痛、带状疱疹神经痛、舌烟神经痛、会阴痛、面神经痛、面肌痉挛、癌痛、痛经、更年期综合征、睡眠障碍、焦虑症、神经性皮炎等。

  • 章丽娟副主任医师上海市精神卫生中心

    擅长领域：失眠、焦虑、抑郁心理问题，老年人所致的认知障碍及其它精神障碍。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈