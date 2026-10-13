问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

没有来月经但是小腹疼什么原因女性

举报/反馈
2026-10-13 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：没有来月经但是小腹疼的原因可能涉及多种因素，包括生理、心理及环境因素。这种情况可能是由多种妇科问题引起的，如排卵期疼痛、子宫内膜异位症、卵巢囊肿等。 排卵期疼痛是一种常见的现象，通常发生在月经周期的中间阶段。这种疼痛是由于卵泡破裂和卵子释

没有来月经但是小腹疼的原因可能涉及多种因素，包括生理、心理及环境因素。这种情况可能是由多种妇科问题引起的，如排卵期疼痛子宫内膜异位症、卵巢囊肿等。

没有来月经但是小腹疼什么原因女性

排卵期疼痛是一种常见的现象，通常发生在月经周期的中间阶段。这种疼痛是由于卵泡破裂和卵子释放时，卵泡壁上的小血管破裂导致的。这种疼痛通常是短暂的，可能伴有轻微的阴道出血。如果疼痛持续时间较长或伴有其他症状，如发热、恶心等，则可能需要进一步检查是否存在其他妇科问题。

没有来月经但是小腹疼什么原因女性

子宫内膜异位症也是一种可能导致小腹疼痛的原因。这种情况下，子宫内膜组织生长在子宫外的位置，如卵巢、输卵管、盆腔等。这种疼痛通常在月经期间加剧，可能伴有月经量增多、经期延长等症状。另一种情况则关联到卵巢囊肿，尤其是功能性囊肿，它们通常在排卵后形成，可能引起小腹疼痛。这种疼痛可能在月经周期的不同阶段出现，尤其是在排卵期或月经期间。

没有来月经但是小腹疼什么原因女性

在探讨这些可能性的同时，需要强调的是，如果疼痛非常剧烈，伴有发热、呕吐、晕厥等症状，或者疼痛持续时间较长且逐渐加重，则需要立即就医。自我诊断可能不够准确，因此建议遇到此类症状时，及时咨询专业医生进行详细检查和评估。

【预防小贴士：】

1. 保持规律的生活作息，避免过度劳累。

2. 注意个人卫生，定期进行妇科检查。

3. 保持健康饮食，避免过多摄入油腻食物。

4. 保持适度运动，增强身体素质。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 排卵期疼痛 子宫内膜异位症 卵巢囊肿
排卵期疼痛一般会疼几天排卵期同房小腹疼痛怎么回事排卵期左下腹疼痛是怎么回事排卵期疼痛的症状是什么排卵期左下腹及左后腰疼痛是怎么回事排卵期右边小腹坠胀疼痛是怎么回事排卵期左侧输卵管疼痛是什么原因排卵期疼痛是什么原因
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 范光升主任医师北京协和医院

    擅长领域：计划生育相关疾病Treatment and operation of fertility related diseases

  • 张立冬主任医师广州医科大学附属第三医院

    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

  • 谭先杰主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：妇科良恶性肿瘤的诊治Diagnosis and treatment of benign and malignant gynecological tumors.

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈