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肺动脉高压被忽视的肺血管“沉默杀手”

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2026-10-13 08:00:0039健康网
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核心提示：肺动脉高压被忽视的肺血管“沉默杀手”

很多人对高血压都不陌生，但提到“肺动脉高压”，却常常一脸茫然。它指的是肺循环系统的血压异常升高，而不是大家熟悉的体循环高血压。简单说，连接心脏和肺的这条“管道”阻力变大了，心脏右心室需要更费力地把血泵进肺部。这种疾病并不罕见，却极易被忽视或误诊，因此被称为肺血管里的“沉默杀手”。

它的“沉默”体现在早期几乎没有特异性症状。可能只是活动后有点气短、容易疲劳，或是偶尔胸闷、干咳，很多人会觉得是“缺乏锻炼”或“感冒没完全好”。随着时间推移，症状才会逐渐加重，比如走几步路就喘不上气，甚至出现嘴唇发紫、下肢水肿、心慌等表现。由于这些信号太普通，不少患者辗转多个科室，最终才被确诊，而这时病情往往已发展到中晚期。

肺动脉高压的致病原因很复杂，可能与其他疾病相关，比如先天性心脏病、结缔组织病、肝硬化等，也可能与家族遗传或某些药物有关，还有一部分找不到明确原因。它并不是“绝症”，但确实是一种需要长期管理的慢性进展性疾病。关键在于，越早发现，治疗选择越多，对心肺功能的保护也就越好。

如果你或家人出现不明原因的持续气短，尤其是活动后加重，且休息后不能明显缓解，建议不要简单归咎于“体虚”或“年纪大了”。可以到医院的心血管内科或呼吸科做一次基础检查，心脏超声是最常用的筛查手段之一。当然，确诊肺动脉高压需要更专业的评估，比如右心导管检查，这是诊断的金标准。

需要特别提醒的是，若突然出现剧烈胸痛、严重呼吸困难、晕厥或咯血等症状，这可能是病情急性加重的信号，请立即就近急诊就医，不要等待观察。对于日常管理，规律随访、遵医嘱用药、避免剧烈运动和情绪波动，都是延缓疾病进展的重要环节。另外，育龄期女性患者怀孕风险很高，应在专业医生指导下提前做好规划。

肺动脉高压虽然凶险，却并非无计可施。多一分了解，就能少一分延误。当你觉得“只是有点累”时，不妨多留意一下身体的真实感受。把这只沉默的“杀手”尽早找出来，是保护心肺健康的第一步。任何治疗决策都应咨询专业医生，本文也不作诊断依据，不替代个体化医疗建议。若怀疑相关问题，请务必及时前往正规医院就诊。

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