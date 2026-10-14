问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

附件炎左边疼是炎症吗女性

举报/反馈
2026-10-14 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：女性出现附件炎左边疼痛的情况，通常是由于盆腔内的炎症性疾病引起的。附件炎是指女性生殖器官（包括卵巢、输卵管等）的炎症，这种疼痛可能是由细菌感染导致的炎症反应。 在炎症过程中，患者可能会经历下腹部疼痛，尤其是在左侧，这种疼痛可能在月经期间加

女性出现附件炎左边疼痛的情况，通常是由于盆腔内的炎症性疾病引起的。附件炎是指女性生殖器官（包括卵巢、输卵管等）的炎症，这种疼痛可能是由细菌感染导致的炎症反应。

附件炎左边疼是炎症吗女性

在炎症过程中，患者可能会经历下腹部疼痛，尤其是在左侧，这种疼痛可能在月经期间加剧。伴随症状可能包括发热、异常阴道分泌物、排尿时疼痛等。炎症的触发条件可能与性生活、月经周期或个人卫生习惯有关。疼痛性质可能表现为钝痛刺痛，且疼痛可能在长时间站立或行走后加剧。

附件炎左边疼是炎症吗女性

如果疼痛伴有严重的发热、呕吐、剧烈疼痛疼痛突然加剧，这可能是病情加重的迹象，需要立即就医。自我诊断存在风险，因此出现上述症状时，及时就医进行专业检查和诊断是非常重要的。避免自行用药，以免掩盖病情或导致治疗延误。

附件炎左边疼是炎症吗女性

【预防小贴士：】

1. 保持良好的个人卫生习惯，定期清洗私处。

2. 保持规律的性生活，使用安全套以减少感染风险。

3. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗潜在的生殖系统疾病。

4. 避免过度劳累，保持良好的生活习惯，增强身体抵抗力。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 附件炎 下腹部疼痛 阴道分泌物
附件炎要吃什么药效果好附件炎痛吃什么水果好盆腔炎跟附件炎会导致月经推迟吗附件炎怎么治疗附件炎3种偏方来帮你，难治吗？按摩耳朵可以治疗附件炎吗有附件炎有什么症状附件炎吃什么药对身体好
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 鲁桦副主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：擅长妇科肿瘤、子宫内膜异位症、妇科内分泌疾病诊治、不孕症的诊治。

  • 余敏敏主任医师南京市第二医院

    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

  • 任利军主任医师河南中医药大学第一附属医院

    擅长领域：诊治妇产科常见病及疑难病症，尤其是不育不孕、月经不调、痛经、带下病、盆腔炎、子宫肌瘤、产前及产后病，擅长各种宫腹腔镜手术操作。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈