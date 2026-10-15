核心提示：三十年前，也就是上世纪九十年代中后期，国内婴儿奶粉市场还处在“多品牌混战”的阶段。那时进口品牌刚刚站稳脚跟，国产老牌也占据着不少家庭的餐桌。2026年回头看，这些经典品牌有的已经升级换代，有的依然在售。本文从客观角度回顾．．．

三十年前，也就是上世纪九十年代中后期，国内婴儿奶粉市场还处在“多品牌混战”的阶段。那时进口品牌刚刚站稳脚跟，国产老牌也占据着不少家庭的餐桌。2026年回头看，这些经典品牌有的已经升级换代，有的依然在售。本文从客观角度回顾几个常见品牌，并根据不同喂养需求给出参考。

一、三十年前常见的婴儿奶粉品牌

当时市场上比较有代表性的包括：惠氏（Wyeth）、美赞臣（Mead Johnson）、雅培（Abbott）、雀巢（Nestlé）、多美滋（Dumex），以及国产的三鹿（后来因故退出市场，此处仅作历史提及）、完达山、金星等。其中惠氏、美赞臣、雅培、雀巢属于较早进入中国市场的进口或合资品牌，多美滋在九十年代后期也较为常见。这些品牌当时的产品线相对简单，多以分段奶粉为主。

二、2026年回顾：不同情况下的品牌参考

需要说明的是，婴儿奶粉的选择应优先考虑宝宝的月龄、体质和医生建议。以下推荐仅基于品牌历史、配方特点和市场常见反馈，不构成医疗建议。

1. 足月健康宝宝，普通喂养。如果宝宝没有特殊过敏或消化问题，可以选择配方成熟、分段清晰的品牌。例如惠氏的启赋系列、美赞臣的蓝臻系列，以及完达山的菁采系列。这些品牌在国内市场时间长，供应链和品控相对稳定。

2. 容易胀气、吐奶或消化偏弱。可以考虑部分水解蛋白配方或添加益生菌的奶粉。例如雀巢的能恩系列（部分水解）、雅培的亲体系列。这类配方对肠胃负担相对小一些，但具体效果因宝宝而异。

3. 有过敏家族史或轻度湿疹。建议在医生指导下选择适度水解或深度水解配方。美赞臣、雀巢都有相应产品线。不要自行判断，先咨询儿科医生。

4. 预算有限但希望品质稳定。国产老牌如完达山、飞鹤（九十年代已有基础，2026年仍是主流）可以提供性价比较高的选择。飞鹤的星飞帆系列、完达山的元乳系列在市场上口碑较稳。

三、简单对比表格

情况 可参考品牌 特点简述 普通足月宝宝 惠氏、美赞臣、完达山 配方成熟，分段细致 消化偏弱、易胀气 雀巢、雅培 部分水解或益生菌添加 过敏风险 美赞臣、雀巢（水解系列） 需医生指导使用 预算有限 完达山、飞鹤 国产老牌，性价比高

四、2026年回顾：哪款更值得信赖？

“值得信赖”没有统一答案。从历史延续性看，惠氏、美赞臣、雀巢、雅培在全球范围内有较长的研发积累；完达山、飞鹤则在国内奶源和渠道上更有优势。如果宝宝喝某款奶粉后生长曲线正常、大便规律、没有明显不适，那这款奶粉对ta来说就是合适的。换奶时注意转奶过渡