核心提示：上世纪90年代，进口奶粉逐渐进入中国家庭。对于许多80后、90后来说，那些印着外文、通过亲友带回或母婴店少量销售的罐装奶粉，是童年记忆的一部分。2026年回望，当年常见的进口品牌大致有这些：雀巢、惠氏、美赞臣、雅培、爱他．．．

上世纪90年代，进口奶粉逐渐进入中国家庭。对于许多80后、90后来说，那些印着外文、通过亲友带回或母婴店少量销售的罐装奶粉，是童年记忆的一部分。2026年回望，当年常见的进口品牌大致有这些：雀巢、惠氏、美赞臣、雅培、爱他美、牛栏、喜宝、美素佳儿等。其中不少品牌至今仍在市场流通，只是包装和配方已多次更新。

不同家庭在当年选择进口奶粉时，考虑的因素并不相同。下面按几种常见情况，回顾当时较有代表性的品牌，供怀旧参考。

1. 注重品牌历史与全球认知度

如果当年家长倾向于选择在国际市场出现较早、知名度较广的品牌，可以留意雀巢和惠氏。雀巢在婴幼儿营养领域布局较早，90年代在国内一些大城市的外汇商店或免税渠道能见到。惠氏同样有较长的婴幼儿配方奶粉生产历史，当时部分产品通过进口渠道进入中国。这两个品牌在当年的进口奶粉讨论中出现频率较高。

2. 偏好欧洲奶源与当地市场常见品牌

若家长更关注欧洲奶源，或者有亲友在欧洲定居，爱他美和牛栏是常被提及的名字。爱他美源自德国，牛栏则在荷兰等地有较长销售历史。90年代后期，随着跨境往来增多，这两个品牌通过私人携带等方式进入部分中国家庭。它们在欧洲当地属于常规商超可见的婴幼儿奶粉品牌，并非专门针对中国市场设计。

3. 关注有机或天然概念

当年已有少数家长开始留意“有机”“天然”等标签，喜宝是其中之一。喜宝是德国品牌，在有机婴幼儿食品领域有较久历史。90年代进口到中国的数量有限，更多出现在涉外商店或通过代购渠道。同期，美素佳儿（当时常称“美素”）也因荷兰奶源背景被一些家庭知晓。这两个品牌在当年的进口奶粉清单中占有一席之地。

4. 美系品牌偏好

如果家长更熟悉美国市场，美赞臣和雅培是当年常被比较的两个品牌。美赞臣在婴幼儿营养领域有较长历史，雅培同样如此。90年代，这两个品牌的部分产品通过进口渠道进入中国，在沿海城市和部分医院周边母婴店能见到。它们的产品线后来在中国市场不断扩展，但当年可选择的段数和规格远不如现在丰富。

常见情况 当年较常被提及的品牌 注重国际知名度 雀巢、惠氏 偏好欧洲奶源 爱他美、牛栏 关注有机概念 喜宝、美素佳儿 美系品牌偏好 美赞臣、雅培

需要说明的是，90年代进口奶粉的渠道远不如现在规范，同一品牌在不同地区的可见度差异很大。以上回顾仅基于当年部分消费者的记忆和公开信息，不代表对任何品牌的功效评价。2026年的今天，婴幼儿配方奶粉的选择应结合孩子实际情况，并参考正规渠道的产品信息和专业建议。