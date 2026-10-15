核心提示：很多孕妈在挑选孕妇奶粉时，最关心的不是“营养够不够”，而是“糖多不多”。尤其是有妊娠期血糖偏高、体重增长较快，或者单纯想控制精制糖摄入的孕妈，往往会专门寻找不含糖的孕妇奶粉。但市面上真正“无糖”的产品并不算多，更多是“低．．．

很多孕妈在挑选孕妇奶粉时，最关心的不是“营养够不够”，而是“糖多不多”。尤其是有妊娠期血糖偏高、体重增长较快，或者单纯想控制精制糖摄入的孕妈，往往会专门寻找不含糖的孕妇奶粉。但市面上真正“无糖”的产品并不算多，更多是“低糖”或“不额外添加蔗糖”。下面按不同需求，推荐几个相对合适的方向，供参考。

一、先分清“无糖”和“不添加蔗糖”

按照预包装食品标签规则，无糖通常指每100克或100毫升中糖含量不高于0.5克；低糖则是不高于5克。有些孕妇奶粉虽然不额外加蔗糖，但原料里自带乳糖，所以不能简单等同于“无糖”。如果孕妈血糖控制要求比较严格，建议优先看营养成分表中的“糖”和“碳水化合物”两项，而不只是看包装正面写没写“无蔗糖”。

二、不同情况怎么选

1. 血糖偏高、需要严格控糖。这类孕妈更适合选择明确标注“无糖”或“低糖”、且不额外添加蔗糖的孕妇奶粉。可以关注雅培益力佳这类偏向血糖管理方向的营养配方粉，以及雀巢妈妈部分低糖版本。挑选时重点看碳水化合物含量和是否添加麦芽糊精、葡萄糖浆等升糖较快的成分。

2. 体重增长较快、想控制热量。如果只是不想摄入过多精制糖，可以选择不额外添加蔗糖的孕妇奶粉，比如美赞臣安婴妈妈部分版本、惠氏妈妈部分低糖配方。它们通常保留乳糖和部分添加糖替代来源，口感比完全无糖的奶粉更容易接受，但也要注意每天饮用量，不要因为“低糖”就多喝。

3. 乳糖不耐受、喝普通奶粉容易胀气。这类孕妈可以优先考虑低乳糖或无乳糖的孕产妇营养粉，例如雅培益力佳、雀巢佳膳等方向的产品。它们虽然不一定主打“孕妇奶粉”，但可作为孕期营养补充的替代选择，具体是否适合需要结合产检医生或营养师建议。

4. 只想日常补充、没有血糖问题。如果血糖正常，只是希望选一款相对不甜、糖分不高的孕妇奶粉，可以看看美素佳儿妈妈、a2孕妇奶粉等。它们不一定完全无糖，但整体配方相对简洁，甜度通常低于部分传统孕妇奶粉。

三、常见品牌方向对比

需求方向 可关注品牌/产品 挑选要点 严格控糖 雅培益力佳、雀巢妈妈低糖版 看“糖”含量，避开麦芽糊精、葡萄糖浆 控制热量 美赞臣安婴妈妈、惠氏妈妈 看不额外添加蔗糖，注意每日份量 乳糖不耐受 雅培益力佳、雀巢佳膳 看低乳糖/无乳糖标识 日常清淡补充 美素佳儿妈妈、a2孕妇奶粉 看整体碳水与甜度，不必追求完全无糖

四、避坑提醒

第一，“无蔗糖”不等于无糖，可能仍含乳糖、麦芽糖浆或浓缩果汁。第二，“孕妇奶粉”不是必需品，如果日常饮食