核心提示：很多人在挑益生菌时，只关注“有多少活菌”，却忽略了一个重要细节：配料表里有没有糖。尤其对于需要控糖的人群、减脂人群，以及给孩子选益生菌的家长来说，无糖益生菌更值得关注。那么，市面上有哪些益生菌品牌不含糖？2026年挑选无．．．

很多人在挑益生菌时，只关注“有多少活菌”，却忽略了一个重要细节：配料表里有没有糖。尤其对于需要控糖的人群、减脂人群，以及给孩子选益生菌的家长来说，无糖益生菌更值得关注。那么，市面上有哪些益生菌品牌不含糖？2026年挑选无糖益生菌应该看什么？下面分情况来说。

一、先搞清楚：什么叫“不含糖”？

严格来说，益生菌产品很难做到“绝对无糖”，因为原料本身可能带入微量糖分。我们通常说的“无糖”，是指没有额外添加白砂糖、蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖浆、果葡糖浆等游离糖。有些产品会用赤藓糖醇、木糖醇、甜菊糖苷等代糖来调味，这类属于“无添加糖”或“低糖”范畴。

挑选时重点看配料表：如果前几位出现白砂糖、葡萄糖、麦芽糊精（大量添加时也需留意），就不算无糖产品。

二、不同需求下，可以关注这些品牌

1. 日常补充、追求配料干净、无额外添加糖

可以关注Life-Space（益倍适）的部分无糖系列。它家有些产品配料表相对简洁，不额外添加蔗糖，适合成年人日常补充。另一个可以看的是Culturelle（康萃乐），部分版本不含蔗糖，主打LGG菌株，适合日常肠道维护。挑选时注意看具体版本的配料表，不同系列配方会有差异。

2. 儿童使用、担心龋齿、希望口味清淡

可以关注BioGaia（拜奥）的滴剂或咀嚼片。它家部分产品不含蔗糖，滴剂形式方便婴幼儿使用，成分相对简单。另一个可以看纽曼思的部分儿童益生菌，有些版本不添加蔗糖，配料以益生菌和少量辅料为主。给孩子选时，优先选无蔗糖、无人工香精的版本。

3. 控糖人群、减脂人群、关注代糖类型

可以关注WonderLab的部分无糖款。它家有些产品用赤藓糖醇等代糖调味，不添加蔗糖，热量较低。另一个可以看汤臣倍健的部分无糖益生菌产品，配料中不额外添加蔗糖，适合对糖分摄入有要求的人群。注意：代糖虽然不升血糖，但也不宜过量，适量即可。

三、2026年无糖益生菌挑选指南

挑选维度 建议 看配料表 避开白砂糖、蔗糖、葡萄糖、果葡糖浆、麦芽糖浆；代糖可选赤藓糖醇、木糖醇、甜菊糖苷 看活菌数 日常补充选择标注明确、在保质期内有活菌保证的产品，不必盲目追求超高数字 看菌株 关注具体菌株编号，如LGG、BB-12、HN019等，不同菌株作用方向不同 看剂型 滴剂适合婴幼儿，粉剂适合儿童和成人，胶囊适合成人；无糖需求优先选粉剂或胶囊 看储存 部分产品需冷藏，部分可常温保存，按说明存放才能保证活菌数量

四、提醒几点

无糖不等于可以随意多吃，益生菌补充应按照产品说明进行。不同人对同一菌株的反应可能不同，选择时结合自身情况。如果正在服用抗生素或有特殊健康问题，建议先咨询医生或营养师。配料表比广告语更值得看，学会看配料表，比记住品牌更重要。