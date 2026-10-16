子宫淤堵影响怀孕吗女性怎么调理

栏目关注：

核心提示：子宫淤堵，即子宫内膜异位症或子宫粘连等问题，确实可能影响女性的怀孕能力。子宫淤堵是指子宫内部或周围组织出现异常的粘连或堵塞，这会干扰正常的生殖过程，从而影响怀孕。 子宫淤堵可能由多种原因引起，包括子宫内膜异位症、子宫肌瘤、子宫腺肌症等。这

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。