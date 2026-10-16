膀胱和子宫粘连有什么影响吗女性怎么治疗

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核心提示：膀胱和子宫粘连是指膀胱与子宫之间的正常组织被异常的纤维组织所替代，这种情况会对女性的健康产生一系列影响，并需要相应的治疗措施。 膀胱和子宫粘连可能由多种因素引起，包括手术、感染、炎症或子宫内膜异位症等。这种粘连会导致盆腔内的器官位置发生改

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