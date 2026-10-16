47岁女人两个月不来月经是怎么回事

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核心提示：47岁女性两个月不来月经可能涉及多种原因，包括生理、心理及环境因素。这种情况可能是由于更年期的临近，或者是由于压力、体重变化、药物影响或是某些健康状况所导致的。 如果这位女性近期经历了重大生活事件，如搬家、换工作或亲人去世等，这些都可能是

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