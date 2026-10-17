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来月经腰疼肚子下坠疼怎么回事女性

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2026-10-17 08:00:0039健康网
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核心提示：来月经时出现腰疼和肚子下坠疼的情况，通常与月经期间子宫收缩有关，这些疼痛可能与多种因素相关。月经期间的疼痛有时是正常的，但也可能是某些健康问题的信号。 月经期间子宫为了排出内膜组织，会经历频繁的收缩。这种收缩是为了帮助内膜组织排出体外，而

来月经时出现腰疼和肚子下坠疼的情况，通常与月经期间子宫收缩有关，这些疼痛可能与多种因素相关。月经期间的疼痛有时是正常的，但也可能是某些健康问题的信号。

来月经腰疼肚子下坠疼怎么回事女性

月经期间子宫为了排出内膜组织，会经历频繁的收缩。这种收缩是为了帮助内膜组织排出体外，而伴随的疼痛感就是子宫收缩的结果。如果疼痛在月经周期的早期尤为明显，这可能是因为子宫正在努力清除旧的内膜组织。疼痛的性质可能是钝痛刺痛绞痛，通常在月经开始时最为剧烈，随着月经的进展逐渐减轻。

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另一种情况则关联到子宫内膜异位症或子宫肌瘤等妇科疾病。子宫内膜异位症是指子宫内膜组织生长在子宫以外的位置，如卵巢、输卵管等，这些组织在月经期间也会发生出血和炎症反应，从而导致疼痛子宫肌瘤则是子宫肌肉层内的非癌性肿瘤，它们可以引起疼痛、出血异常等症状。如果疼痛持续时间较长，且伴有异常的阴道出血、发热或疼痛加剧，这可能是严重情况的迹象，需要及时就医。

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病患必须了解，虽然月经期间的轻微疼痛是常见的，但如果疼痛剧烈或持续时间过长，伴随其他异常症状，则需要咨询医生进行进一步检查。避免自我诊断，因为疼痛的原因可能多种多样，包括但不限于子宫内膜异位症、子宫肌瘤子宫腺肌症等，需要专业医生的诊断才能确定具体原因。

【预防小贴士：】

1. 保持规律的生活习惯，避免过度劳累。

2. 保持适当的运动，如散步、瑜伽等，有助于缓解疼痛

3. 注意饮食健康，避免过多摄入辛辣、油腻食物。

4. 定期进行妇科检查，及时发现并处理潜在问题。

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