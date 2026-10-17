女人性亢进都有什么症状呢吃什么药

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核心提示：性亢进，也称为性欲亢进，是指女性对性行为的渴望异常强烈，超过了正常范围。这种状况可能由多种因素引起，包括生理因素、心理因素或药物副作用等。 性亢进的症状通常包括频繁的性幻想、性冲动，以及对性行为的强烈渴望。患者可能会发现自己难以控制这些欲

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