少女初潮后多久再来

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核心提示：初潮后的月经周期因人而异，通常在初潮后的几个月内，周期会逐渐稳定下来。 初潮，也就是第一次月经，标志着女性生殖系统开始成熟。初潮后，女性身体会经历一段时间的调整，以建立稳定的月经周期。这一过程受到遗传、营养状况、体重变化和生活方式等多种因

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