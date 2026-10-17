38岁闭经对身体有影响吗女士怎么调理

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核心提示：38岁闭经对身体有影响，需要通过一系列调理措施来应对。 闭经，即女性在非自然绝经年龄（通常为50岁左右）出现的月经停止现象，可能对身体产生一系列影响。38岁闭经可能意味着卵巢功能的提前衰退，这不仅会影响生育能力，还可能导致一系列激素水平失

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