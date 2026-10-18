35岁女性雌激素很低是什么原因造成的

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核心提示：雌激素水平低在35岁的女性中可能由多种原因造成，包括生理因素、生活习惯和潜在的健康问题。雌激素是女性体内重要的激素之一，它不仅影响生殖系统，还对骨骼健康、心血管健康等方面有着重要影响。当雌激素水平下降时，可能会出现一系列症状，如情绪波动、皮

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