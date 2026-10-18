问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女人43岁不来月经正常吗

举报/反馈
2026-10-18 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：不来月经，医学上称为闭经，是指女性年龄超过18岁，或者在正常绝经年龄之前，连续三个月以上没有月经。对于43岁的女性来说，不来月经可能是接近绝经期的正常现象。 女性在43岁不来月经可能是由于接近绝经期，这是女性生殖系统自然衰老的一部分。绝经

不来月经，医学上称为闭经，是指女性年龄超过18岁，或者在正常绝经年龄之前，连续三个月以上没有月经。对于43岁的女性来说，不来月经可能是接近绝经期的正常现象。

女人43岁不来月经正常吗

女性在43岁不来月经可能是由于接近绝经期，这是女性生殖系统自然衰老的一部分。绝经期是指女性最后一次月经，通常发生在45至55岁之间。在这个过程中，卵巢逐渐停止产生卵子，雌激素和孕激素的水平逐渐下降，导致月经周期的改变，直至最终停止。这一过程通常会持续数年，期间月经可能会变得不规律，直至完全停止。这一自然过程是女性生理周期的一部分，标志着生育能力的结束。

女人43岁不来月经正常吗

除了自然绝经，闭经还可能由多种因素引起，包括但不限于压力、体重显著变化、激素失衡、某些药物的影响等。在考虑闭经的原因时，医生会综合考虑患者的年龄、健康状况、生活习惯等因素，通过详细询问病史、进行体格检查、实验室检查等方式，来确定闭经的具体原因。如果闭经是由非自然绝经因素引起的，那么可能需要采取相应的治疗措施，如调整生活方式、使用激素替代疗法等。

女人43岁不来月经正常吗

闭经可能是由多种因素引起的，包括自然绝经、压力、体重变化、激素失衡等。在考虑闭经的原因时，医生会综合考虑患者的年龄、健康状况、生活习惯等因素。对于闭经的处理，需要根据具体原因采取相应的措施，而不仅仅是简单地补充激素。在某些情况下，如果闭经是由压力或体重变化引起的，调整生活方式可能是最有效的治疗方式。如果闭经是由激素失衡引起的，那么可能需要使用激素替代疗法或其他药物治疗。在处理闭经时，重要的是要综合考虑所有可能的原因，并采取适当的治疗措施。

【管理小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，监测激素水平。

2. 保持健康的生活方式，包括均衡饮食和适量运动。

3. 出现异常症状时，如持续性腹痛或异常出血，应及时就医。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 闭经 绝经期 激素失衡
乳腺癌全切后会闭经吗乳腺癌打闭经针有效吗快闭经的女人吃什么可延长闭经快闭经的女人吃什么可延长闭经闭经吃什么好闭经吃什么能来月经女性闭经吃什么食物好闭经吃什么蔬菜好
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 任利军主任医师河南中医药大学第一附属医院

    擅长领域：诊治妇产科常见病及疑难病症，尤其是不育不孕、月经不调、痛经、带下病、盆腔炎、子宫肌瘤、产前及产后病，擅长各种宫腹腔镜手术操作。

  • 经小平主任医师首都医科大学附属北京朝阳医院

    擅长领域：计划生育疑难杂症

  • 谭先杰主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：妇科良恶性肿瘤的诊治Diagnosis and treatment of benign and malignant gynecological tumors.

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈