月经期间小腹痛可以喝益母草吗女生吃什么药

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核心提示：月经期间小腹痛可以考虑使用益母草，但具体用药需根据个人体质和症状来决定。 月经期间小腹痛，医学上称为痛经，是许多女性在月经期间常见的不适症状。益母草是一种传统中药，常被用于调理女性的月经问题，因为它具有活血化瘀、调经止痛的作用。益母草是否

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