女性生殖感染用什么消炎药

擅长领域：各种不孕不育、孕早、中期先兆流产保胎和安胎、复发性流产、胎停育、宫腔和输卵管性不孕症等诊疗。掌握先进的妇产科疾病诊断、治疗技术，HPV感染所致的宫颈、阴道、外阴癌前病变规范诊治方面达到国内领先水平。

擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。