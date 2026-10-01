女人更年期下身干怎么治

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核心提示：更年期下身干涩是由于雌激素水平下降导致的常见症状。治疗更年期下身干涩的核心在于补充雌激素，恢复阴道的湿润度和弹性，从而缓解不适感。 治疗更年期下身干涩主要依靠激素替代疗法（HRT）和非激素疗法。激素替代疗法通过补充雌激素来恢复阴道的健康状

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