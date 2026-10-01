问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女人更年期下身干怎么治

举报/反馈
2026-10-19 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：更年期下身干涩是由于雌激素水平下降导致的常见症状。治疗更年期下身干涩的核心在于补充雌激素，恢复阴道的湿润度和弹性，从而缓解不适感。 治疗更年期下身干涩主要依靠激素替代疗法（HRT）和非激素疗法。激素替代疗法通过补充雌激素来恢复阴道的健康状

更年期下身干涩是由于雌激素水平下降导致的常见症状。治疗更年期下身干涩的核心在于补充雌激素，恢复阴道的湿润度和弹性，从而缓解不适感。

女人更年期下身干怎么治

治疗更年期下身干涩主要依靠激素替代疗法（HRT）和非激素疗法。激素替代疗法通过补充雌激素来恢复阴道的健康状态，改善干涩和不适。非激素疗法则通过使用润滑剂和保湿霜来缓解症状，同时保持阴道的湿润度。这两种方法各有优缺点，激素替代疗法能够从根本上解决雌激素水平下降的问题，但长期使用可能会带来一定的风险，如增加乳腺癌心脏病等疾病的风险。而非激素疗法则相对安全，但只能暂时缓解症状，不能从根本上解决问题。

女人更年期下身干怎么治

在治疗过程中，需要考虑患者的整体健康状况和潜在风险。激素替代疗法可能不适合所有女性，特别是那些有乳腺癌心脏病或其他健康问题的女性。在选择治疗方法时，需要综合考虑患者的年龄、健康状况、家族病史等因素，以确定最适合的治疗方案。

女人更年期下身干怎么治

【管理小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，监测雌激素水平。

2. 采用润滑剂或保湿霜缓解干涩症状。

3. 在医生指导下，考虑使用激素替代疗法。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 更年期 雌激素 激素替代疗法
更年期怎样注意牙齿保健当更年期遇上青春期 专家建议家长要理性看待孩子的叛逆 开启良好亲子关系需建立界限感女性吃豆腐，不用惧怕更年期9大饮食妙招 赶走更年期症状最佳调养轻松度过更年期女性如何食物调理更年期更年期女性试试这几个食疗方更年期饮食注意四点
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 张立冬主任医师广州医科大学附属第三医院

    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

  • 经小平主任医师首都医科大学附属北京朝阳医院

    擅长领域：计划生育疑难杂症

  • 余敏敏主任医师南京市第二医院

    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈