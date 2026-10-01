女生没有性生活不来例假怎么回事

栏目关注：

核心提示：不来例假，医学上称为闭经，是指女性在月经初潮后，连续三个月或更长时间没有月经来潮。对于没有性生活的女性来说，不来例假可能是因为身体的激素水平出现了问题，导致子宫内膜无法正常脱落。 闭经的原因多种多样，包括但不限于生理因素、心理因素、药物影

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。