女性激素六项用不用空腹检查

女性激素六项检查不需要空腹。
女性激素六项检查主要包括卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、雌二醇（E2）、孕酮（P）、睾酮（T）和催乳激素（PRL）。这些激素的水平受多种因素影响，包括饮食、情绪、运动等。由于这些因素的影响，这些激素的水平在一天中的不同时间可能会有所波动，因此在进行这些检查时，通常不需要空腹。
空腹检查主要是为了确保血液中的某些物质（如血糖、血脂等）不受饮食的影响，从而获得更准确的结果。对于女性激素六项检查来说，饮食的影响相对较小，不会显著影响检查结果。进行这项检查时，不需要空腹。
为了确保检查结果的准确性，建议在检查前避免剧烈运动、避免摄入含咖啡因的饮料，同时保持情绪稳定。最好在月经周期的特定时间进行检查，以获得更准确的结果。通常建议在月经周期的第2-4天进行检查，因为此时的激素水平更能反映卵巢的功能状态。
【生活小贴士：】
1. 检查前避免剧烈运动和摄入含咖啡因的饮料。
2. 保持情绪稳定，避免压力过大。
3. 在月经周期的第2-4天进行检查，以获得更准确的结果。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。
擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.
擅长领域：妇科、产科及妇科肿瘤各种疾病的诊断及规范化治疗，腹式、阴式及腹腔镜手术