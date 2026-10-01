肛门阴道下坠怎么回事女性

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核心提示：肛门阴道下坠感在女性中可能与多种因素相关，这种感觉通常表现为盆腔区域有明显的下坠感，可能伴有不适或疼痛。这种症状可能由多种原因引起，包括但不限于盆腔器官脱垂、盆底肌肉功能障碍、长期便秘或产后恢复不良等。 如果患者在排便后或长时间站立后感到

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