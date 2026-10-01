摘除输卵管对女性的影响大吗

栏目关注：

核心提示：摘除输卵管对女性的影响是显著的，主要体现在生育能力和激素水平的变化上。 摘除输卵管是一种常见的妇科手术，通常用于治疗某些妇科疾病，如输卵管妊娠、输卵管炎症等。手术通过切断或移除输卵管，阻止卵子从卵巢到子宫的路径，从而达到避孕的效果。这种手

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。