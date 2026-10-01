问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女人肚子疼看病挂什么科室的号

举报/反馈
2026-10-20 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：当女性出现肚子疼的情况时，首先应该考虑的是挂妇科的号。肚子疼的原因多种多样，可能是妇科疾病，也可能是消化系统的问题，根据疼痛的具体位置、性质以及伴随的症状，选择合适的科室进行诊治是非常重要的。 肚子疼的原因复杂多样，可能涉及多个系统和器官

当女性出现肚子疼的情况时，首先应该考虑的是挂妇科的号。肚子疼的原因多种多样，可能是妇科疾病，也可能是消化系统的问题，根据疼痛的具体位置、性质以及伴随的症状，选择合适的科室进行诊治是非常重要的。

女人肚子疼看病挂什么科室的号

肚子疼的原因复杂多样，可能涉及多个系统和器官。如果疼痛主要集中在下腹部，且伴有月经异常、白带异常、腹痛、腹胀等症状，那么很可能是妇科疾病，如子宫肌瘤卵巢囊肿宫颈炎等，这时应挂妇科的号。如果疼痛位置在上腹部，伴有恶心呕吐、腹泻等症状，可能涉及消化系统疾病，如胃炎溃疡肠炎等，这时应挂消化内科的号。如果疼痛伴随尿频尿急尿痛等症状，可能是泌尿系统疾病，如尿路感染肾结石等，这时应挂泌尿科的号。选择合适的科室进行诊治是至关重要的。

女人肚子疼看病挂什么科室的号

除了选择合适的科室，女性在面对肚子疼时还应该注意一些常见的误区。不要忽视疼痛，认为是轻微的问题，自行处理。不要仅凭疼痛的位置来判断病因，因为某些症状可能涉及多个系统，需要综合考虑。最后，不要忽视疼痛伴随的其他症状，因为这些症状可能是诊断的关键线索。在面对肚子疼时，正确的做法是及时就医，由专业医生进行综合评估和诊断。

女人肚子疼看病挂什么科室的号

【管理小贴士：】

1. 注意观察疼痛的具体位置、性质以及伴随的症状。

2. 及时就医，由专业医生进行综合评估和诊断。

3. 遵医嘱进行治疗，定期复查，监测病情变化。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 妇科疾病 消化系统疾病 泌尿系统疾病
经常吃醋可治疗妇科疾病妇科疾病症状？一些妇科疾病的早期症状有哪些？各种妇科疾病的症状这几种症状看出妇科疾病各种妇科疾病症状？职场女性着装不当诱发的妇科疾病妇科疾病的治疗常有三大误区
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 谭先杰主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：妇科良恶性肿瘤的诊治Diagnosis and treatment of benign and malignant gynecological tumors.

  • 姚伊山东中医药大学附属第二医院

    擅长领域：免疫性不孕，多囊卵巢综合征，HPV,盆腔炎，输卵管不通，卵巢早衰，月经不调，子宫内膜异位症，男性少精，弱精症

  • 余敏敏主任医师南京市第二医院

    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈