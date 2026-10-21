炔诺酮片副作用大吗女性

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核心提示：炔诺酮片是一种常用于调节女性月经周期和避孕的药物，其副作用大小因人而异。 这种药物在调节女性生理周期和避孕方面发挥着重要作用，它能够帮助女性更好地管理自己的健康。通过调整激素水平，炔诺酮片能够有效控制月经周期，减少月经不调带来的不适，同时

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