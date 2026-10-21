月经周期短会影响怀孕吗女性

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核心提示：月经周期短可能会影响女性的怀孕机会。月经周期的长短直接影响到排卵的时间和频率，而排卵是怀孕的关键步骤。一个正常的月经周期通常为21到35天，周期短于21天可能会导致排卵不规律，影响受孕的机会。 月经周期短可能意味着排卵期不稳定，这会增加怀

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