问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女人上环15年对身体怎么样

举报/反馈
2026-10-23 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：上环15年对女性身体的影响是一个复杂的问题，它涉及到避孕效果、身体健康以及潜在的副作用。 上环是一种常见的长效避孕方法，通过将含有铜或激素的宫内节育器放置在子宫内来达到避孕效果。长期使用宫内节育器可能会对女性的身体产生一系列影响。宫内节育

上环15年对女性身体的影响是一个复杂的问题，它涉及到避孕效果、身体健康以及潜在的副作用。

女人上环15年对身体怎么样

上环是一种常见的长效避孕方法，通过将含有铜或激素的宫内节育器放置在子宫内来达到避孕效果。长期使用宫内节育器可能会对女性的身体产生一系列影响。宫内节育器通过铜离子释放或激素释放来阻止精子的活动，从而达到避孕的效果。长期使用铜制宫内节育器可能会导致月经量减少或出现不规则出血，而激素型宫内节育器则可能引起月经量减少或停止。长期使用宫内节育器可能会对女性的身体健康产生影响。铜制宫内节育器可能会引起月经量减少或出现不规则出血，而激素型宫内节育器则可能引起月经量减少或停止。长期使用宫内节育器可能会增加子宫内膜炎的风险，也可能增加宫外孕的风险。长期使用宫内节育器可能会对女性的心理健康产生影响。一些女性可能会因为长期使用宫内节育器而感到不适或焦虑，这可能会影响她们的日常生活和工作。

女人上环15年对身体怎么样

长期使用宫内节育器可能会对女性的身体健康产生影响，因此在使用宫内节育器之前，建议女性咨询医生，了解宫内节育器的使用方法和可能的副作用。同时，建议女性定期进行妇科检查，以确保宫内节育器的正常工作和身体健康。

女人上环15年对身体怎么样

【管理小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，确保宫内节育器的正常工作。

2. 注意观察月经情况，如出现异常出血应及时就医。

3. 保持良好的生活习惯，避免过度劳累和精神压力。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 宫内节育器 避孕效果 月经量减少
2019世界避孕日避孕措施：宫内节育器NEJM：激素宫内节育器可作为一种安全、长效的紧急避孕方法宫内节育器放置后多久可以同房呢女性未婚未育带宫内节育器需要注意些什么宫内节育器会给女性带来有哪些影响哪些子宫因素会致不孕？宫内节育器会增加不孕风险吗？宫内节育器适合哪些人何时宜放置宫内节育器
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 王霞灵主任医师深圳市中医院

    擅长领域：以中医的整体调节为出发点，从肝、脾、肾论治，尤其在诊治免疫性不孕症、反复性自然流产、月经病、子宫内膜异位症等

  • 张霞副主任医师南京医科大学附属第二医院

    擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治

  • 张立冬主任医师广州医科大学附属第三医院

    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈