问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

女性念珠菌感染症状是怎么引起的

举报/反馈
2026-10-23 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：女性念珠菌感染是一种常见的妇科疾病，通常由念珠菌属中的白色念珠菌引起。这种感染会导致阴道炎症，影响女性的生活质量。念珠菌感染的症状可能由多种因素引起，包括免疫系统状态、生活习惯和环境因素。 念珠菌感染的症状通常包括阴道瘙痒、灼热感、白带增

女性念珠菌感染是一种常见的妇科疾病，通常由念珠菌属中的白色念珠菌引起。这种感染会导致阴道炎症，影响女性的生活质量。念珠菌感染的症状可能由多种因素引起，包括免疫系统状态、生活习惯和环境因素。

女性念珠菌感染症状是怎么引起的

念珠菌感染的症状通常包括阴道瘙痒、灼热感、白带增多且质地异常，有时会呈现豆腐渣样的外观。这些症状可能在月经周期的特定阶段更为明显，尤其是在排卵期和月经结束后的几天里。使用抗生素、怀孕、糖尿病以及长期使用激素类药物都可能增加感染的风险。这些因素通过改变阴道内的酸碱平衡，为念珠菌的生长提供了有利条件。

女性念珠菌感染症状是怎么引起的

女性念珠菌感染的症状需要引起重视，因为如果不及时处理，可能会导致更严重的健康问题。例如，持续的感染可能导致宫颈炎盆腔炎等并发症。同时，自行诊断和治疗可能会掩盖更严重的潜在疾病，出现相关症状时应及时就医，避免延误病情。有些女性可能误以为所有阴道瘙痒都是由念珠菌感染引起的，但实际上，阴道瘙痒也可能是其他原因，如过敏反应或细菌感染所致。

女性念珠菌感染症状是怎么引起的

【预防小贴士：】

1. 保持良好的个人卫生习惯，每天清洗外阴区域。

2. 避免使用可能引起过敏的卫生用品，如香皂、卫生巾等。

3. 控制血糖水平，特别是对于糖尿病患者来说尤为重要。

4. 在使用抗生素时，遵循医生的建议，同时注意补充益生菌，以维持体内微生物平衡。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 女性念珠菌感染 阴道瘙痒 白带增多
女性念珠菌感染是什么原因引起的怎么治疗呢女性念珠菌感染是怎么引起的女性念珠菌感染是怎么引起的女性念珠菌感染是什么病念珠菌性阴炎是怎么感染上的女性女性念珠菌感染可以喝酒吗念珠菌感染女性症状女性念珠菌感染会自愈吗会传染吗
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 王霞灵主任医师深圳市中医院

    擅长领域：以中医的整体调节为出发点，从肝、脾、肾论治，尤其在诊治免疫性不孕症、反复性自然流产、月经病、子宫内膜异位症等

  • 张霞副主任医师南京医科大学附属第二医院

    擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治

  • 张立冬主任医师广州医科大学附属第三医院

    擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈