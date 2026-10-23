女性雌激素下降有什么症状

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核心提示：女性雌激素下降可能引发一系列身体症状，这些问题通常与月经周期的变化、皮肤状况、情绪波动等有关。雌激素水平下降可能由多种因素引起，包括自然衰老、卵巢功能减退等。 雌激素下降的女性可能会经历月经周期的改变，如月经量减少、周期变长或变短，甚至出

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