问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

没有月经对女人有什么坏处吗

举报/反馈
2026-10-24 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：没有月经对女性来说可能会导致一些健康问题。女性的月经周期是其生殖系统正常运作的一个重要标志，没有月经可能意味着生殖系统出现了问题。 月经是女性生殖系统周期性变化的结果，它不仅反映了卵巢功能的正常与否，还与子宫内膜的周期性脱落有关。当女性没

没有月经对女性来说可能会导致一些健康问题。女性的月经周期是其生殖系统正常运作的一个重要标志，没有月经可能意味着生殖系统出现了问题。

没有月经对女人有什么坏处吗

月经是女性生殖系统周期性变化的结果，它不仅反映了卵巢功能的正常与否，还与子宫内膜的周期性脱落有关。当女性没有月经时，可能意味着卵巢没有正常排卵，或者子宫内膜没有按照正常的周期进行脱落。这种情况可能是因为多囊卵巢综合症、甲状腺功能异常、过度运动、体重过低或过高、压力过大等原因造成的。长期缺乏月经不仅会影响女性的生育能力，还可能增加患心血管疾病、骨质疏松等健康问题的风险。

没有月经对女人有什么坏处吗

为了应对没有月经的情况，首先应该找出原因。如果是因为生活方式或饮食习惯导致的，可以通过调整生活方式和饮食习惯来改善。如果是因为疾病导致的，应该及时就医，通过医生的诊断和治疗来解决问题。保持健康的生活方式，如适量运动、均衡饮食、保持良好的心态等，都有助于维持正常的月经周期。

没有月经对女人有什么坏处吗

【生活小贴士：】

1. 保持健康的生活方式，如均衡饮食、适量运动。

2. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗相关疾病。

3. 减轻生活和工作中的压力，保持良好的心态。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 月经周期 多囊卵巢综合症 甲状腺功能异常
利用月经周期减肥真能“事半功倍”？口服避孕药会影响月经周期吗？月经周期养生法　女人28天养护手册不孕 如何调整月经周期？正常月经周期为多少？影响女性月经周期的因素月经周期改变后多久绝经正常呢女性怎么办月经周期变了排卵会提前吗女生正常吗
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
“女人两个坎，熬过就长寿”，两坎是指哪两年？男女都要多关注
女人尿尿后到底是擦还是不擦？
夏天疲乏犯困、心烦气躁？中医师教你夏日饮食调理小妙招（内附食疗方）
乳腺癌患者自述：切除双乳后，老公从不直视我，跟以前判若两人
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 刘海元主任医师北京协和医院

    擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.

  • 崔金全主任医师郑州大学第二附属医院

    擅长领域：各种不孕不育、孕早、中期先兆流产保胎和安胎、复发性流产、胎停育、宫腔和输卵管性不孕症等诊疗。掌握先进的妇产科疾病诊断、治疗技术，HPV感染所致的宫颈、阴道、外阴癌前病变规范诊治方面达到国内领先水平。

  • 姚伊山东中医药大学附属第二医院

    擅长领域：免疫性不孕，多囊卵巢综合征，HPV,盆腔炎，输卵管不通，卵巢早衰，月经不调，子宫内膜异位症，男性少精，弱精症

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈