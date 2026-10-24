青少年闭经是什么原因造成的女性怎么治疗

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核心提示：青少年闭经指的是青春期女孩出现月经周期的停止，可能由多种原因造成。这种情况可能是由于身体发育过程中的正常变化，也可能是某些健康问题的信号。 青少年闭经可能是因为身体尚未完全发育成熟，这种情况下，月经周期的不稳定或暂停是正常的生理现象。如果

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