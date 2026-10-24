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滴虫性阴道炎怎么回事女

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2026-10-24 08:00:0039健康网
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核心提示：滴虫性阴道炎是一种由阴道毛滴虫引起的常见妇科疾病，主要影响女性的生殖健康。这种炎症通常由性传播引起，但也可以通过共用毛巾、浴缸等间接传播。阴道毛滴虫是一种单细胞原生动物，能够在适宜的环境下迅速繁殖，导致阴道炎症。 滴虫性阴道炎的典型症状包

滴虫性阴道炎是一种由阴道毛滴虫引起的常见妇科疾病，主要影响女性的生殖健康。这种炎症通常由性传播引起，但也可以通过共用毛巾、浴缸等间接传播。阴道毛滴虫是一种单细胞原生动物，能够在适宜的环境下迅速繁殖，导致阴道炎症。

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滴虫性阴道炎的典型症状包括白带增多，颜色可能为黄绿色或灰白色，质地稀薄且伴有泡沫。患者可能会感到外阴瘙痒、灼热感或疼痛，尤其是在性交后或月经期间。炎症还可能导致尿频尿急或排尿时疼痛。一些女性可能没有明显的症状，这使得诊断和治疗变得更为复杂。

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一旦症状呈现严重的疼痛、发热或出血，则需要考虑立即就医。这些可能是感染扩散或其他并发症的迹象，比如盆腔炎或尿道感染。常见的认知误区包括认为只有不洁的性行为才会导致滴虫性阴道炎，或者误以为轻微的症状无需治疗。实际上，保持良好的个人卫生习惯和定期进行妇科检查是预防和早期发现这种疾病的关键。

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【预防小贴士：】

1. 保持良好的个人卫生习惯，勤换内裤，使用温和无刺激的清洁用品。

2. 避免使用公共浴缸、游泳池等可能传播疾病的公共场所。

3. 在性生活中使用安全套，减少性传播疾病的风险。

4. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗潜在的健康问题。

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