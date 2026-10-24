卵巢肿瘤切除后影响生育吗女性

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核心提示：卵巢肿瘤切除手术后是否影响生育，取决于多种因素，包括肿瘤的性质、手术方式以及患者自身的身体状况。手术过程中，医生会尽量保留正常的卵巢组织，以减少对生育能力的影响。 卵巢肿瘤切除手术对生育能力的影响主要取决于肿瘤的性质和手术方式。良性肿瘤切

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