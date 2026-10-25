紧急避孕药一年吃了五次危害大吗女性

栏目关注：

核心提示：紧急避孕药一年内频繁使用五次可能对女性健康产生一定影响。 紧急避孕药，如常见的“事后丸”，主要通过抑制或延迟排卵来达到避孕效果。这类药物通常含有较高剂量的激素，如黄体酮或孕激素。频繁使用紧急避孕药可能会导致体内激素水平的剧烈波动，进而可能

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。