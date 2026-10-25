女性阴痒还有豆腐渣是什么原因

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核心提示：女性阴痒并伴有豆腐渣样的分泌物，通常提示可能存在念珠菌感染。念珠菌是一种常见的真菌，可以导致阴道炎，其症状特征包括白色、粘稠的分泌物，类似于豆腐渣的外观，以及伴随的瘙痒感。这种症状可能在月经周期中有所变化，特别是在月经前后或使用某些卫生用品

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