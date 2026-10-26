月经频繁一月两次怎么办呢女性

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核心提示：月经频繁，一月两次，意味着月经周期缩短，可能与多种生理或病理因素相关。面对这种情况，首先需要明确其背后的原因，才能采取相应的措施。 月经频繁可能由多种因素引起，包括但不限于荷尔蒙失调、子宫肌瘤、子宫内膜异位症、子宫腺肌症、卵巢功能异常、甲

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